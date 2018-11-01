Расписание и Цены
Расписание тренировок для взрослых в Москве
Понедельник
Бауманская, Волховский переулок 11, строение 1
20.00-22.00 средний уровень для взрослых, группа Е, D, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Тренировка для тех, кто желает повысить уровень своей игры, группа работает на повышение выносливости. Занятия направлены на технику правильного передвижения на площадке и удержания волана. 70% тренировочные упражнения, 30% игры на счет.
Тренер Ксения Шустова
Римская, улица Рабочая, дом 53
20.30-22.30 новичок, группа Е для взрослых, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Тренировка ориентирована на обучение основ бадминтона: правильная хватка ракетки, передвижение. Для игроков среднего уровня упражнения на технику и выносливость. Тренировка 60%, игры на счет 40%
Тренер Наталья Ольшевская
Сокольники, улица Стромынка, дом 4
20.30-22.30 только продвинутый уровень для взрослых, группа С, В, перьевой волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Игровая тренировка на счет 100%
Тренер Андрей Жолобов
Сокольники, улица Стромынка, дом 4
20.30-22.30 начальный уровень для взрослых, группа Е, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Тренировка ориентирована на обучение основ бадминтона: правильная хватка ракетки, передвижение. Для игроков среднего уровня упражнения на технику и выносливость. Тренировка 60%, игры на счет 40%
Тренер Максим Роземблюм
Вторник
Римская, улица Рабочая, дом 53
20.30.22.30 новичок, группа Е для взрослых, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Тренировка ориентирована на обучение основ бадминтона: правильная хватка ракетки, передвижение. Для игроков среднего уровня упражнения на технику и выносливость. Тренировка 60%, игры на счет 40%
Тренер Татьяна Митина
Сокольники, улица Стромынка, дом 4
20.30-22.30 средний и продвинутый уровень для взрослых, группа С, В, перьевой волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Комбинации с воланом на общую выносливость. Тренировка 30%, игры на счет 70%
Тренер Анна Ефремова
Сокольники, улица Стромынка, дом 4
20.30-22.30 начальный уровень для взрослых, группа Е, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Тренировка ориентирована на обучение основ бадминтона: правильная хватка ракетки, передвижение. Для игроков среднего уровня упражнения на технику и выносливость. Тренировка 60%, игры на счет 40%
Тренер Наталья Ольшевская
Среда
Бауманская, Волховский переулок 11, строение 1
20.00-22.00 тренировки в мини-группах для взрослых Е, D и С , пластиковый волан, стоимость 1500,00 р.
Запись по телефону 89969677771
Тренировки включают в себя: разминка общая, разминка специальная (упражнения на передвижения, кисть), упражнения на общую выносливость, упражнения на технику с воланом, упражнения на специальную выносливость (удержание волана).
Примерное соотношение: тренировка 60%, игры на счет 40%.
Тренер Максим Роземблюм
Римская, улица Рабочая, дом 53
20.30-22.30 новичок, группа Е для взрослых, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Тренировка ориентирована на обучение основ бадминтона: правильная хватка ракетки, передвижение. Для игроков среднего уровня упражнения на технику и выносливость. Тренировка 60%, игры на счет 40%
Тренер Наталья Ольшевская
Сокольники, улица Стромынка, дом 4
20.30-22.30 начальный и средний уровень для взрослых, группа Е, D, С, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Комбинации с воланом на общую выносливость. Для начинающих обучение основам бадминтона. Тренировка 30% игра на счет 70%
Тренер Ксения Шустова
Четверг
Римская, улица Рабочая, дом 53
20.30.22.30 новичок, группа Е для взрослых, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Тренировка включает в себя: разминка общая, разминка специальная (упражнения на передвижения, кисть), упражнения на технику с воланом, упражнения на специальную выносливость (удержание волана). Тренировка 60%, игры на счет 40%
Тренер Татьяна Митина
Сокольники, улица Стромынка, дом 4
20.30-22.30 только продвинутый уровень для взрослых, группа С, В, перьевой волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Игровая тренировка на счет 100%
Тренер Андрей Жолобов / Анна Ефремова
Сокольники, улица Стромынка, дом 4
20.30-22.30 начальный уровень для взрослых, группа Е, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Тренировка ориентирована на обучение основ бадминтона: правильная хватка ракетки, передвижение. Для игроков среднего уровня упражнения на технику и выносливость. Тренировка 60%, игры на счет 40%
Тренер Максим Роземблюм
Пятница
Бауманская, Волховский переулок 11, строение 1
20.00-22.00 тренировки в группах для взрослых Е, D и С , пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Тренировки включают в себя: разминка общая, разминка специальная (упражнения на передвижения, кисть), упражнения на общую выносливость, упражнения на технику с воланом, упражнения на специальную выносливость (удержание волана).
Примерное соотношение: тренировка 40%, игры на счет 60%.
Тренер Максим Роземблюм
Сокольники, улица Стромынка, дом 4
20.30-22.30 начальный и средний уровень для взрослых, группа Е, D, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Комбинации с воланом на общую выносливость. Для начинающих обучение основам бадминтона. Тренировка 30% игра на счет 70%
Тренер Ксения Шустова
Суббота
Сокольники, улица Стромынка, дом 4
18.00-20.00 начальный и средний уровень для взрослых, группа Е, D, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Тренировка на технику и удержание волана 60% игра на счет 40%
Тренер Максим Роземблюм
Воскресенье
Партизанская, МЦК Измайлово, Окружной проезд, дом 15А
10.00-12.00 начальный уровень для взрослых, группа Е, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Тренировка на технику и удержание волана. Тренировка 60%, игры на счет 40%
Тренер Наталья Ольшевская
Партизанская, МЦК Измайлово, Окружной проезд, дом 15А
16.00-18.00 только продвинутый уровень для взрослых, группа С, В, перьевой волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Игровая тренировка на счет 100%
Тренер Андрей Жолобов
Сокольники, улица Стромынка, дом 4
19.00-21.00 начальный и средний уровень для взрослых, группа Е, D, С, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Игровая тренировка на счет 100%
Тренер Ксения Шустова
Партизанская, МЦК Измайлово, Окружной проезд, дом 15А
20.00-22.00 начальный уровень для взрослых, группа Е, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р
Тренировка на технику и удержание волана. Тренировка 60%, игры на счет 40%
Тренер Наталья Ольшевская
Расписание детских секций в Москве
Четверг
Новокосино, улица Новокосинская, дом 6А
19.00-21.00 секция для детей возраст от 6 до 14 лет, пластиковый волан, стоимость 400,00 р
Тренировка включает в себя: разминка общая, разминка специальная (упражнения на передвижения, кисть), упражнения на технику с воланом, упражнения на специальную выносливость (удержание волана). Тренировка 60%, игры на счет 40%
Тренер Жанна Черненькая
Воскресенье
Новокосино, улица Новокосинская, дом 6А
16.00-18.00 секция для детей возраст до 12 лет, пластиковый волан 400,00 р
Тренировка включает в себя: разминка общая, разминка специальная (упражнения на передвижения, кисть), упражнения на технику с воланом, упражнения на специальную выносливость (удержание волана). Тренировка 60%, игры на счет 40%
Тренер Жанна Черненькая
Новокосино, улица Новокосинская, дом 6А
18.00-20.00 секция для детей возраст от 13 лет, пластиковый волан, стоимость 400,00 р
Тренировка включает в себя: разминка общая, разминка специальная (упражнения на передвижения, кисть), упражнения на технику с воланом, упражнения на специальную выносливость (удержание волана). Тренировка 60%, игры на счет 40%
Тренер Жанна Черненькая
Сокольники, улица Стромынка, дом 4
17.30-19.00 инклюзивная секция для детей возраст от 6 до 14 лет, перьевой волан, стоимость 600,00 р
Тренировка 50% игра на счет 50%
Родители, которые привели своих детей в секцию, могут поиграть в бадминтон в Сокольника за 100,00 р, пока их дети занимаются!
Тренер Анна Ефремова и помощник тренера Мария Игумнова
Расписание тренировок в Нижнем Новгороде
Понедельник
Стрелка, улица Карла Маркса дом 17А
20.00-21.30 начальный и средний уровень для взрослых, группы Е, D, пластиковый волан, стоимость 400,00, членам клуба 350,00 р
Тренер Елена Славутина
Среда
Стрелка, улица Карла Маркса дом 17А
20.00-21.30 начальный и средний уровень для взрослых, группы Е, D, пластиковый волан, стоимость 400,00, членам клуба 350,00 р
Тренер Елена Славутина
Четверг
Горьковская, 20 минут, улица Ветеринарная, дом 2А
21.00-22.30 начальный и средний уровень для взрослых, группы Е, D, пластиковый волан, стоимость 400,00, членам клуба 350,00 р
Тренер Елена Славутина
Воскресенье
Стрелка, улица Карла Маркса дом 17А
18.00-19.30 начальный и средний уровень для взрослых, группы Е, D, пластиковый волан, стоимость 400,00, членам клуба 350,00 р
Тренер Елена Славутина
Формат тренировки может быть изменен на усмотрение тренера.