Расписание и Цены

Расписание тренировок для взрослых в Москве

Понедельник

Бауманская, Волховский переулок 11, строение 1

20.00-22.00 средний уровень для взрослых, группа Е, D, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Тренировка для тех, кто желает повысить уровень своей игры, группа работает на повышение выносливости. Занятия направлены на технику правильного передвижения на площадке и удержания волана. 70% тренировочные упражнения, 30% игры на счет.

Тренер Ксения Шустова

Римская, улица Рабочая, дом 53

20.30-22.30 новичок, группа Е для взрослых, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Тренировка ориентирована на обучение основ бадминтона: правильная хватка ракетки, передвижение. Для игроков среднего уровня упражнения на технику и выносливость. Тренировка 60%, игры на счет 40%

Тренер Наталья Ольшевская

Сокольники, улица Стромынка, дом 4

20.30-22.30 только продвинутый уровень для взрослых, группа С, В, перьевой волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Игровая тренировка на счет 100%

Тренер Андрей Жолобов



Сокольники, улица Стромынка, дом 4

20.30-22.30 начальный уровень для взрослых, группа Е, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Тренировка ориентирована на обучение основ бадминтона: правильная хватка ракетки, передвижение. Для игроков среднего уровня упражнения на технику и выносливость. Тренировка 60%, игры на счет 40%

Тренер Максим Роземблюм

Вторник

Римская, улица Рабочая, дом 53

20.30.22.30 новичок, группа Е для взрослых, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Тренировка ориентирована на обучение основ бадминтона: правильная хватка ракетки, передвижение. Для игроков среднего уровня упражнения на технику и выносливость. Тренировка 60%, игры на счет 40%

Тренер Татьяна Митина

Сокольники, улица Стромынка, дом 4

20.30-22.30 средний и продвинутый уровень для взрослых, группа С, В, перьевой волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Комбинации с воланом на общую выносливость. Тренировка 30%, игры на счет 70%

Тренер Анна Ефремова

Сокольники, улица Стромынка, дом 4

20.30-22.30 начальный уровень для взрослых, группа Е, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Тренировка ориентирована на обучение основ бадминтона: правильная хватка ракетки, передвижение. Для игроков среднего уровня упражнения на технику и выносливость. Тренировка 60%, игры на счет 40%

Тренер Наталья Ольшевская

Среда

Бауманская, Волховский переулок 11, строение 1

20.00-22.00 тренировки в мини-группах для взрослых Е, D и С , пластиковый волан, стоимость 1500,00 р.

Запись по телефону 89969677771

Тренировки включают в себя: разминка общая, разминка специальная (упражнения на передвижения, кисть), упражнения на общую выносливость, упражнения на технику с воланом, упражнения на специальную выносливость (удержание волана).

Примерное соотношение: тренировка 60%, игры на счет 40%.

Тренер Максим Роземблюм

Римская, улица Рабочая, дом 53

20.30-22.30 новичок, группа Е для взрослых, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Тренировка ориентирована на обучение основ бадминтона: правильная хватка ракетки, передвижение. Для игроков среднего уровня упражнения на технику и выносливость. Тренировка 60%, игры на счет 40%

Тренер Наталья Ольшевская

Сокольники, улица Стромынка, дом 4

20.30-22.30 начальный и средний уровень для взрослых, группа Е, D, С, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Комбинации с воланом на общую выносливость. Для начинающих обучение основам бадминтона. Тренировка 30% игра на счет 70%

Тренер Ксения Шустова

Четверг

Римская, улица Рабочая, дом 53

20.30.22.30 новичок, группа Е для взрослых, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Тренировка включает в себя: разминка общая, разминка специальная (упражнения на передвижения, кисть), упражнения на технику с воланом, упражнения на специальную выносливость (удержание волана). Тренировка 60%, игры на счет 40%

Тренер Татьяна Митина

Сокольники, улица Стромынка, дом 4

20.30-22.30 только продвинутый уровень для взрослых, группа С, В, перьевой волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Игровая тренировка на счет 100%

Тренер Андрей Жолобов / Анна Ефремова

Сокольники, улица Стромынка, дом 4

20.30-22.30 начальный уровень для взрослых, группа Е, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Тренировка ориентирована на обучение основ бадминтона: правильная хватка ракетки, передвижение. Для игроков среднего уровня упражнения на технику и выносливость. Тренировка 60%, игры на счет 40%

Тренер Максим Роземблюм

Пятница

Бауманская, Волховский переулок 11, строение 1

20.00-22.00 тренировки в группах для взрослых Е, D и С , пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Тренировки включают в себя: разминка общая, разминка специальная (упражнения на передвижения, кисть), упражнения на общую выносливость, упражнения на технику с воланом, упражнения на специальную выносливость (удержание волана).

Примерное соотношение: тренировка 40%, игры на счет 60%.

Тренер Максим Роземблюм

Сокольники, улица Стромынка, дом 4

20.30-22.30 начальный и средний уровень для взрослых, группа Е, D, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Комбинации с воланом на общую выносливость. Для начинающих обучение основам бадминтона. Тренировка 30% игра на счет 70%

Тренер Ксения Шустова

Суббота

Сокольники, улица Стромынка, дом 4

18.00-20.00 начальный и средний уровень для взрослых, группа Е, D, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Тренировка на технику и удержание волана 60% игра на счет 40%

Тренер Максим Роземблюм

Воскресенье



Партизанская, МЦК Измайлово, Окружной проезд, дом 15А

10.00-12.00 начальный уровень для взрослых, группа Е, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Тренировка на технику и удержание волана. Тренировка 60%, игры на счет 40%

Тренер Наталья Ольшевская

Партизанская, МЦК Измайлово, Окружной проезд, дом 15А

16.00-18.00 только продвинутый уровень для взрослых, группа С, В, перьевой волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Игровая тренировка на счет 100%

Тренер Андрей Жолобов

Сокольники, улица Стромынка, дом 4

19.00-21.00 начальный и средний уровень для взрослых, группа Е, D, С, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Игровая тренировка на счет 100%

Тренер Ксения Шустова

Партизанская, МЦК Измайлово, Окружной проезд, дом 15А

20.00-22.00 начальный уровень для взрослых, группа Е, пластиковый волан, стоимость 800,00 р, членам клуба 700,00 р

Тренировка на технику и удержание волана. Тренировка 60%, игры на счет 40%

Тренер Наталья Ольшевская

Расписание детских секций в Москве

Четверг

Новокосино, улица Новокосинская, дом 6А

19.00-21.00 секция для детей возраст от 6 до 14 лет, пластиковый волан, стоимость 400,00 р

Тренировка включает в себя: разминка общая, разминка специальная (упражнения на передвижения, кисть), упражнения на технику с воланом, упражнения на специальную выносливость (удержание волана). Тренировка 60%, игры на счет 40%

Тренер Жанна Черненькая

Воскресенье

Новокосино, улица Новокосинская, дом 6А

16.00-18.00 секция для детей возраст до 12 лет, пластиковый волан 400,00 р

Тренировка включает в себя: разминка общая, разминка специальная (упражнения на передвижения, кисть), упражнения на технику с воланом, упражнения на специальную выносливость (удержание волана). Тренировка 60%, игры на счет 40%

Тренер Жанна Черненькая

Новокосино, улица Новокосинская, дом 6А

18.00-20.00 секция для детей возраст от 13 лет, пластиковый волан, стоимость 400,00 р

Тренировка включает в себя: разминка общая, разминка специальная (упражнения на передвижения, кисть), упражнения на технику с воланом, упражнения на специальную выносливость (удержание волана). Тренировка 60%, игры на счет 40%

Тренер Жанна Черненькая

Сокольники, улица Стромынка, дом 4

17.30-19.00 инклюзивная секция для детей возраст от 6 до 14 лет, перьевой волан, стоимость 600,00 р

Тренировка 50% игра на счет 50%

Родители, которые привели своих детей в секцию, могут поиграть в бадминтон в Сокольника за 100,00 р, пока их дети занимаются!

Тренер Анна Ефремова и помощник тренера Мария Игумнова

Расписание тренировок в Нижнем Новгороде

Понедельник

Стрелка, улица Карла Маркса дом 17А

20.00-21.30 начальный и средний уровень для взрослых, группы Е, D, пластиковый волан, стоимость 400,00, членам клуба 350,00 р

Тренер Елена Славутина

Среда

Стрелка, улица Карла Маркса дом 17А

20.00-21.30 начальный и средний уровень для взрослых, группы Е, D, пластиковый волан, стоимость 400,00, членам клуба 350,00 р

Тренер Елена Славутина

Четверг

Горьковская, 20 минут, улица Ветеринарная, дом 2А

21.00-22.30 начальный и средний уровень для взрослых, группы Е, D, пластиковый волан, стоимость 400,00, членам клуба 350,00 р

Тренер Елена Славутина

Воскресенье

Стрелка, улица Карла Маркса дом 17А

18.00-19.30 начальный и средний уровень для взрослых, группы Е, D, пластиковый волан, стоимость 400,00, членам клуба 350,00 р

Тренер Елена Славутина

Формат тренировки может быть изменен на усмотрение тренера.